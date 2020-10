Roosendaals café bestraft na feest

Zodra de horeca weer open mag, moet het café daarom zes maanden lang twee uur eerder de deuren sluiten, om 02.00 uur in plaats van om 04.00 uur. Bij Moeders kreeg al twee keer eerder dit jaar een waarschuwing, aldus een woordvoerder van de gemeente. In juli hielden niet alle gasten in het café zich aan de regel om te blijven zitten, in oktober was het café nog geopend na de verplichte sluitingstijd.

„Op een gegeven moment houdt het dan op met de waarschuwingen en gaan we actie ondernemen”, verklaart de woordvoerder. „Dit is zo respectloos naar iedereen die lijdt onder corona. Bovendien zorgt het voor ongelijke concurrentie, omdat andere cafés zich wel aan de maatregelen houden.”

Ook in café-restaurant Luden in Den Haag hielden mensen zich woensdagavond niet aan de coronaregels. Op het terras werd uitbundig feest gevierd. Politici spraken schande van de situatie. De gemeente Den Haag moet nog beslissen of er maatregelen tegen het café worden genomen.