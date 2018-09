Burgemeester Leiden blij om terugkeer dreiger

De impact van de dreiging tegen de scholen is heel groot geweest, constateert Lenferink. „Veel mensen in Leiden en omgeving hebben zich hierdoor mogelijk onveilig gevoeld en dat zijn we in Leiden niet gewend. Toch moeten we ons realiseren dat situaties zoals deze vaker voor kunnen komen, omdat dit blijkbaar het gevolg is van de open samenleving die we willen zijn.”

