Helikopter stort voor ogen van strandgangers neer in zee Miami

Op de video is te zien hoe het vliegtuig aan komt vliegen en steeds verder naar beneden zakt. Vervolgens belandt het met een hoop gespetter in de zee, tussen zwemmers en vlak voor de ogen van strandgangers.

In totaal zaten er drie mensen in de helikopter. Twee daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hun toestand stabiel. Van de strandgangers is wonder boven wonder niemand gewond geraakt.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt de oorzaak van de crash.