Politie begeleidt eerste lading coronavaccins naar priklocatie Veghel

Na Elkadiri volgen direct drie collega’s, twee vrouwen en een man. Later woensdag zullen alleen al op deze priklocatie in Veghel zoveel mogelijk mensen tegen corona worden ingeënt. Een wagen met de vaccindoses reed dinsdag aan het begin van de avond weg vanuit de opslag in Oss.

Elkadiri werkt in een verpleeghuis in Boxtel en neemt twee collega’s uit deze instelling mee voor de eerste prikken. De vierde collega werkt elders. Elkadiri moest er wel ’even over nadenken’ toen ze gevraagd werd als eerste te worden gevaccineerd, vertelt ze tegen de NOS. „Ik vind de vaccinatie niet eng, de dingen er omheen vind ik spannender. Ik doe het uiteindelijk met name voor mezelf, maar ook voor de boodschap naar buiten: laat je vaccineren zodat we straks terug kunnen naar een normale samenleving.”

„Ik werk op een afdeling met dementerende cliënten”, aldus Elkadiri. „Daar is knuffelen een normale zaak, of dat je een kus krijgt. Die mensen hebben de geborgenheid nodig en dat gaat nu niet meer.”

Ziekenhuizen in heel Nederland ontvangen woensdag de eerste lading van ongeveer 33.000 vaccindoses. Regio Noordwest, met de provincies Noord-Holland en Flevoland, krijgt met ongeveer 5000 vaccins de grootste lading van de tien regionale afdelingen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De coronavaccins komen woensdag vanuit Oss aan in tien traumacentra. Vanuit daar worden ze door de ROAZ-afdelingen verspreid over de ziekenhuizen in de regio. Hoeveel doses elke regio ontvangt, is afhankelijk van het aantal beschikbare ziekenhuisbedden voor coronapatiënten.

De laatste voorbereidingen op de GGD-priklocatie in Veghel een dag voorafgaand aan de vaccinatie van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Ⓒ ANP

Regio Zuidwest (Rotterdam) ontvangt zo’n 4700 vaccins. De regio Brabant krijgt de komende dagen ongeveer 4000 vaccins. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben 3500 doses te verdelen. Regio Limburg ontvang een soortgelijk aantal, namelijk 3200.

Er zijn ongeveer 3000 vaccins gereserveerd voor de regio’s Midden-Nederland (Utrecht), West (Leiden en Den Haag) en Oost (Nijmegen). Regio Zwolle moet het met ongeveer 2200 vaccins doen. De regio Twente krijgt woensdag 1100 vaccins binnen.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden vanaf woensdagochtend op de GGD-priklocatie in Veghel als eerst gevaccineerd, twee dagen eerder dan gedacht. Verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en IC-medewerkers worden aansluitend in ziekenhuizen geprikt. Nederland is daarmee het laatste EU-land dat is begonnen met vaccineren.