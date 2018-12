Dood kleuter na 45 jaar opgelost via Facebook

Dit meldt de Huffington Post. Carolee werd op Halloweenavond 1968 aangereden in haar woonplaats in de Amerikaanse staat New York nadat ze samen met haar zus en nichtje kaarsjes had gekocht om de verjaardag van haar oudere zus te vieren. Carolee raakte zwaar gewond door het voertuig en overleed aan haar verwondingen.

De inmiddels 62-jarige dader Douglas Parkhurst werd destijds al door de politie ondervraagd, maar wist de agenten te overtuigen dat hij niets met het ongeval te maken had. In 2000 werd de zaak heropend, maar de dader werd uiteindelijk pas gevonden dankzij een Facebookbericht. De gepensioneerde agent die zich destijds met de zaak bezig hield plaatste details van de zaak op een lokale Facebookpagina. Hierop reageerde een inwoner van Florida die meer informatie had over het ongeval, wat uiteindelijk naar Parkhurst leidde. De man verklaarde dat hij meer dan vier decennia lang geloofde dat hij een dier had geraakt en nu pas besefte dat het de kleuter is geweest. De feiten zijn intussen verjaard, waardoor Parkhurst niet meer kan worden aangehouden.