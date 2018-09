Regels voor moskee-internaten in Rotterdam

Dat blijkt uit het convenant dat beide partijen hebben opgesteld en dat vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Eerder dit jaar ontstond ophef over de pedagogische omstandigheden en fysieke veiligheid bij de internaten. Omdat het gaat om private instellingen, vallen ze niet onder een inspectiedienst, zoals wel het geval is bij schippersinternaten en kinderdagverblijven.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wilde daar verandering in en besloot in overleg met de gemeenten waarin dergelijke internaten staan, normen op te stellen voor het pedagogisch beleid, veiligheid en welzijn van de kinderen. Deze moeten volgende maand op papier staan. Rotterdam is voor zover bekend de eerste gemeente die deze regels nu in een convenant gaat vastleggen zodra Asscher met zijn regels komt.

Naast een protocol kindermishandeling zijn er afspraken gemaakt over transparantie van de school naar gemeente en ouders. Ook moeten alle bestuursleden, personeel en vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

„De moskee-internaten laten hiermee zien dat zij het belang van kinderen vooropstellen en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de opvang die zij bieden”, schrijft verantwoordelijk CDA-wethouder Hugo de Jonge (jeugd en gezin) in een brief aan de raad.

Dat het toezicht er nu opeens komt, heeft volgens De Jonge te maken met het feit dat het gewoonweg nooit eerder op zijn bureau terecht is gekomen, verklaarde hij eerder tegenover het ANP: „Het was logisch geweest als er eerder een vorm van extern toezicht was geweest.” Er ontstond nu veel rumoer in de media over de internaten, terwijl er volgens de wethouder geen aanleiding is om in te grijpen bij de instellingen.