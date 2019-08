Ex-FBI-chef niet vervolgd om Trump-memo’s

Voormalig FBI-chef James Comey wordt ondanks fouten die hij heeft gemaakt, niet vervolgd. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De voormalige chef van de FBI James Comey is in de fout gegaan met memo’s over zijn contacten met president Donald Trump. Dat zegt de waakhond van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die ook bekendmaakte dat Comey niet wordt vervolgd.