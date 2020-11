Arrestatieteam valt binnen bij pand Arnhem, gewonde man gevonden

De politie pakte groots uit tijdens een arrestatie in Arnhem. Ⓒ Roland Heitink

ARNHEM - Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur bij een inval in een pand in Arnhem een ernstig gewonde man aangetroffen. Vermoedelijk wilden de diensten hem oppakken.