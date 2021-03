Prikken in coronabeleid: zo doen partijen dat tijdens de campagne

Buitenland

Trump zinspeelt op kandidatuur presidentsverkiezingen 2024

Ex-president Donald Trump gaat volgens de nieuwssite Axios zondag in een toespraak in Orlando zichzelf ’een aannemelijke presidentskandidaat’ voor de Republikeinse partij noemen. Trump is spreker bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande c...