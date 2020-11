Hulpsint mijmert over betere 5 decembers: ’Voor het eerst in 40 jaar thuis’

Hulpsinterklaas Arno Reekers werd bijgestaan door een heel legertje Pieten. Ⓒ eigen foto

Arnhem - Dat kon er ook nog wel bij: geen witbebaarde man in tabberd op bezoek. Het leger hulpsinten zal dit jaar hooguit via Skype of een videoboodschap opereren. Jammer voor ons, maar vooral voor de sinterklazen zelf. Oude rotten mijmeren over betere 5 decembers, met een lach en een traan.