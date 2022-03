LIVE | Strafproces MH17 gaat door, ondanks de oorlog in Oekraïne

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de rechtszaak. Volg de zaak live via haar tweets onderaan dit bericht.

De advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijk van Eijck zeiden lang te hebben nagedacht over de vraag of ze de verdediging van de Russische verdachte Oleg Poelatov moesten voortzetten. Hun conclusie: ,,Ja. Wij verdedigen niet een land, maar een persoon. Poelatov is niet de Staat, niet het Russische regime. Hij is een individu.” Advocaat Boudewijn van Eijck zei dat de gebeurtenissen in Oekraïne ,,hun schaduw achteruit kunnen werpen op juli 2014. Dat zou niet terecht zijn.” De advocaten benadrukten dat ze met afschuw kijken naar wat er in Oekraïne gebeurt. Ze nemen afstand van de gewelddadigheden en zeiden dat hun harten uitgaan naar de bevolking.

Volgens Ten Doesschate zou het neerleggen van de verdediging omdat elders de principes van de rechtstaat met voeten worden getreden, zwichten betekenen voor de aantasting van die principes.

Ook het Openbaar Ministerie en de advocaten van de nabestaanden van de 298 slachtoffers vinden dat het proces moet doorgaan, ,,omdat dat de enige manier is waarop de nabestaanden enig zicht krijgen op wat er is gebeurd”, aldus advocate Arlette Schijns.

Impact

Op de nabestaanden heeft de oorlog in Oekraïne grote impact, zegt Schijns. ,,Zij voelen een diepe verbondenheid met de bevolking daar. Rusland toont het ware gezicht. Wie kan nu nog volhouden dat dat Russische regime niet betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17?” De inzittenden van vlucht MH17 waren de eerste niet-Oekraïense burgerslachtoffers van een oorlog die inmiddels acht jaar woedt, aldus Schijns. Wat het verdedigingsteam van de nabestaanden betreft, staat de Russische Federatie wel degelijk in moreel opzicht in de verdachtenbank.

Oleg Poelatov is de enige verdachte die zich door advocaten laat bijstaan. De raadslieden, Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate, zullen zeker elf dagen nodig hebben voor het voeren van zijn verdediging. Eerder eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen alle vier verdachten. De advocaten van Poelatov zullen vrijspraak voor hem bepleiten, omdat hij volgens hen geen actieve rol had bij het neerhalen van het vliegtuig. Ook betwisten ze dat vlucht MH17 is neergehaald met een BUK-raket. ,,Als dat al wel het geval zou zijn, dan ging het om een ouder type dat destijds alleen in Oekraïne werd gebruikt.”

’Oogkleppen’

Volgens Van Eijck is dit ,,een strafproces met oogkleppen op”, omdat belangrijke vraagstukken buiten beschouwing blijven. Hij doelt onder meer op de motieven voor het neerhalen van een burgervliegtuig, en de beslissing om het luchtruim boven Oekraïne niet te sluiten.

,,Waarheidsvinding langs de weg van een strafrechtelijk onderzoek betekent automatisch een reductie van de werkelijkheid”, aldus Van Eijck.

Advocaten Boudewijn van Eijck (R) en Sabine ten Doesschate Ⓒ ANP

Ook bekritiseerde hij het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), waarin Nederland, Australië, Maleisië en België samenwerken met Oekraïne. Volgens hem is er geen sprake geweest van een onafhankelijk onderzoek. Het JIT was in hoge mate afhankelijk van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU, en er zou sprake zijn geweest van onvoldoende besef dat dat de geloofwaardigheid van het eigen onderzoek zou kunnen schaden. Hij verweet het Openbaar Ministerie bovendien dat er vooral informatie is gebruikt die het eigen scenario ondersteunde, waardoor de mogelijkheid van alternatieve scenario’s buiten beeld bleef.

