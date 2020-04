Geen Sail, wel een lintje

,,Ik was zeer verrast’’, erkent De Waard, die het lintje krijgt voor zijn werk voor Sail en bij Defensie, waar hij momenteel de directeur van de Defensie Materieel Organisatie is. Vandaar dat hij geen belletje kreeg van een burgemeester, maar van minister Bijleveld (Defensie). Die belde donderdagavond al, omdat vrijdag de agenda het niet toeliet.

,,Mijn partner Alex was al van alles aan het doen. Ik vroeg me af wat er was, en toen kwam het telefoontje. Onder embargo, dus ik mocht tot vandaag niets zeggen’’, vertelt De Waard. Een bescheiden feestje met bloemen en taart volgden. En vrijdagochtend was er koffie bij de minister: De Waard moest toch in Den Haag zijn.

Behoorlijke kras

De onderscheiding voelt als een pleister op ‘een behoorlijke kras’, zegt De Waard. ,,Het is een grote waardering voor het team, die straalt ook op hen af’’, zegt hij. En daarmee doelt hij niet alleen op Defensie, maar zeker ook op het team achter Sail Amsterdam. Dat kreeg dinsdagavond een bittere pil te verwerken, toen premier Rutte duidelijk maakte dat evenementen tot 1 september van de baan zijn. Oftewel: geen Sail dit jaar.

Natuurlijk zagen De Waard en zijn mensen dit ook aankomen. ,,Maar er vloeiden toch wel enkele traantjes op kantoor. We stonden er goed voor, alle voorbereidingen liepen fantastisch. Er zouden 52 tallships komen, het zou een prachtige editie worden. Maar goed, dit is overmacht’’, zegt hij. En dus volgden enkele dagen van nazorg voor de tientallen mensen die zich keihard inzetten voor het nautische spektakel.

2025

En bovendien: vanwege allerlei omstandigheden zat ook een jaartje verplaatsen er niet in. En dus richt de organisatie zich op 2025. ,,We moeten veerkracht tonen. En zo’n blijk van waardering helpt daarbij.’’