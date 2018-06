Tweede inval om niet-bestaande hennepkwekerij

De woning van Van Ee werd op dezelfde dag bezocht als het huis van de hoogbejaarde Dolly Paulusse. In haar woning vond de politie niets en ook in de woning van Van Ee werd geen hennepkwekerij aangetroffen.

"Ik was des duivels", vertelt de 47-jarige man in het Haarlems Dagblad. Het rooiteam dat bij Van Ee naar binnen wilde, kwam na een anonieme tip over een mogelijke hennepplantage. Van Ee weigerde de politiemensen en de slotenmaker de toegang tot zijn woning. "Mijn vriendin zei dat het misschien beter was toch iemand binnen te laten om te kijken."

Dit was niet de eerste rooiactie waar Van Ee mee te maken kreeg. "In februari 2011 is er ook een inval geweest. Ik was niet thuis, maar mijn buren hebben alles gezien. Met een ladder is het team via het slaapkamerraam van mijn dochter het huis binnengedrongen."

"In een achtergelaten brief stond dat ze gedeeltelijk wat hadden aangetroffen, maar ik had geen hennepplantage in huis. Ik heb nooit excuus gekregen."