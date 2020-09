Zwarte Piet sneuvelt bij Defensie

Dat staat in een interne mail van het ministerie aan Defensiewerknemers, ontdekte website GeenStijl. Het ministerie van Defensie bevestigt de berichtgeving.

„Iedereen die bij Defensie werkt moet zich veilig en gewaardeerd voelen”, schrijven secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. Ze vinden dat het daarom tijd is om afscheid te nemen van het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet, zo staat er in de interne mail.

Afscheid

„Zwarte Piet is een traditie die misschien ouder is dan sommige onderdelen van de krijgsmacht. Wij vinden echter dat het tijd is om afscheid te nemen van deze traditie.” De verandering moet al vanaf de komende Sinterklaasviering ingaan.