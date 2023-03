Hoekstra stapt niet op na dramatische nederlaag: ’Binnen partij genoeg steun’

Dinsdag komt de CDA-top bijeen voor crisisberaad om verder te praten over de gevolgen van de dramatische verkiezingsnederlaag. Volgens Hoekstra is er „veel emotie en verdriet” binnen de partij. „Er is echt iets aan de hand in de samenleving. Het laat zien hoe groot de kloof is tussen Den Haag en de rest van het land. Zo’n verkiezingsuitslag hebben we in decennia niet op deze manier gezien.”

Binnen het CDA is al langer kritiek op de combinatie van het partijleiderschap en Hoekstra’s baan als minister van Buitenlandse Zaken. Maandag, na afloop van EU-beraad in Brussel, laat hij weten niet van plan te zijn om te stoppen met het partijleiderschap.

„Ik proef steun vanuit de partij”, zegt Hoekstra over zijn positie als CDA-leider. Hij heeft ook niet overwogen om af te treden als minister.

Volgens Hoekstra moet het CDA met een „antwoord komen op het signaal van de kiezer.” Op de vraag of dat antwoord wel van deze regeringscoalitie kan komen, reageert hij met algemene bewoordingen. „Het kan niet business as usual zijn. We leven in een democratie en dan draait in essentie om het zo goed mogelijk dienen van de bevolking. En de bevolking geeft ons een glashard signaal.”