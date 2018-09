Weekers krijgt week extra voor uitleg fraude

Weekers ligt daarmee voor de tweede keer in 4 maanden tijd fors onder vuur. In december ging het om sponsoring van zijn verkiezingscampagne door een omstreden partijgenoot, nu wordt Weekers van alles verweten rond de fraude met toeslagen door een Bulgaarse bende in Rotterdam.

Boze mails

Die fraude werd afgelopen vrijdag in de publiciteit gebracht door RTL Nieuws en KRO Brandpunt. Weekers toonde zich geschokt en kondigde aan het toeslagensysteem zo snel mogelijk aan te willen passen: meer controle vóór de uitbetaling, in plaats van erna. Dinsdag in het vragenuurtje gaf hij toe dat hij liever eerder had willen weten van dit specifieke fraudegeval.

Dat leidde tot een stroom boze mails van medewerkers van de Belastingdienst naar RTL, die stelden dat hun politieke baas veel sneller had kunnen en moeten ingrijpen. Weekers werd beschuldigd van jokken.

'Niet op de hoogte'

Weekers bleef volhouden dat hij van de specifieke Bulgarenfraude niet op de hoogte was, maar de oppositie nam daarmee geen genoegen en eiste een uitgebreid feitenrelaas. Omdat daarvoor informatie nodig is van meerdere ministeries en meerdere instanties als de FIOD en de politie, slaagde Weekers er niet in dat donderdag rond te krijgen.

De oppositie was boos over het „schandalige flutbriefje” dat de staatssecretaris daarover vervolgens naar de Kamer stuurde, maar gaf hem toch ruim een week extra om de informatie op een rij te krijgen. Weekers' politieke lot blijft daarmee onzeker tot zeker 14 mei, wanneer hij zich zal moeten verdedigen tegen beschuldigingen dat hij niet adequaat heeft gehandeld of de Kamer niet juist heeft geïnformeerd.

Hij zei donderdag alvast dat hij 2 jaar geleden al wilde organiseren dat er meer vantevoren gecontroleerd zou worden. Hij zei erbij dat hij de Kamer herhaaldelijk heeft gewezen op de fraudegevoeligheid van het toeslagensysteem en dat hij sindsdien hard aan het werk is dat te bestrijden.