Ongewenste vreemdeling verdwijnt vaak in illegaliteit

Premium Binnenland

Resultaat ’duurzame oplossing’ ongedocumenteerden Amsterdam: 11 illegalen weg, kosten 13 miljoen

De komst van acht opvangcentra in de stad voor vijfhonderd illegalen leverde in 2019 verschillende rechtszaken op. Bewoners maakten zich zorgen, maar de gemeente hield voet bij stuk: de groep, voornamelijk ’ongedocumenteerde’ mannen, zou anderhalf jaar in gemeentepanden worden opgevangen. Er zou aan...