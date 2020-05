Agenten in politieauto bekogeld met stoeptegel: schrik zit er goed in

Twee agenten die in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij en bleven nagenoeg ongedeerd. Maar uit het politiebericht dat donderdagmiddag is gepubliceerd, blijkt dat het veel erger had kunnen aflopen. De recherche is daarom een onderzoek gestart om de daders te achterhalen. De politie spreekt van een ’absurde en levensgevaarlijke actie’ en doet aangifte van poging doodslag en/of poging zware mishandeling en vernieling.

De tegel werd kort na middernacht in Amsterdam Zuid richting de politiewagen gegooid. Op de Lutmastraat, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Tellegenstraat, hoorden de agenten ineens ’een enorme klap en glasgerinkel’. De glassplinters vlogen de agenten daarbij letterlijk in het gezicht. „Dan blijkt dat in een van de achterramen een groot gat zit. Bij het voeteneinde van de achterbank ligt een stoeptegel. Van een mogelijke dader of daders ontbreekt ieder spoor”, aldus de Amsterdamse eenheid.

Getuigen of mensen met camera- of dashcambeelden worden verzocht zich te melden bij de politie.