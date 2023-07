Klimaatactivisten voor rechter na Schiphol-invasie: ’Compleet onacceptabel’

Op 5 november 2022 deden honderden leden van Greenpeace en Extinction Rebellion mee aan een klimaatactie op een omheind terrein van de nationale luchthaven. Daar stonden privéjets, maar ook een Canadees militair vliegtuig, en in een speciale hangar stonden politiehelikopters. De demonstranten klommen over het hek, en op andere plekken werd het hek kapot geknipt. Een aantal demonstranten ging onder de privéjets en het militaire vliegtuig zitten en ketende zich vast. Een grote groep andere demonstranten ging daaromheen zitten.

De vijf verdachten die zich aan vliegtuigen hadden vastgeketend, komen voor het hekje van de politierechter wegens het ’wederrechtelijk binnendringen van beveiligd luchtvaartterrein’. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Duivendrecht, een 54-jarige vrouw uit Naarden, een 29-jarige vrouw uit Nijmegen, een 35-jarige man uit Beilen en een 52-jarige man uit Amsterdam.

’Buitensporig gedrag’

Elf vliegtuigen werden geblokkeerd, waardoor er zeven niet konden vertrekken. Ook moesten vijf toestellen uitwijken naar een andere luchthaven. In één geval ging het om een medische vlucht. Volgens een woordvoerder van de European Business Aviation Association (EBAA) was er sprake van ’compleet onacceptabel en buitensporig gedrag’, zo liet hij destijds De Telegraaf weten. Hij gaf aan via WhatsApp contact te hebben met een van de twee bemanningsleden aan boord. „Veiligheid moet altijd gegarandeerd kunnen worden, zeker in de luchtvaart. Als dat niet kan, kunnen we niet landen. Er stonden honderden mensen op het asfalt.”

Ⓒ ANP/HH

Een helikopter van de luchtvaartpolitie moest eveneens uitwijken. Een politiehelikopter die buiten stond, kon niet worden ingezet en moest naderhand aan een uitgebreide inspectie worden onderworpen om vast te stellen of de klimaatactivisten geen schade hadden toegebracht of de veiligheid hadden aangetast. Alle vliegtuigen waaraan ze zich hadden vastgeketend, moesten een grondige veiligheidsinspectie ondergaan.

Waarschuwingsbrief

De meeste demonstranten die – veelal verkleed – aan de actie deelnamen, worden overigens niet vervolgd. De Koninklijke Marechaussee hield die dag zo’n vierhonderd personen aan, van wie de meeste weigerden zich te identificeren. Uiteindelijk zijn 183 personen als betrokkenen bij de invasie aangemerkt.

Ⓒ ANP/HH

De meesten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen waarin wordt gemeld dat het OM ondanks het strafbare gedrag niet tot vervolging overgaat. Het gaat onder anderen om personen die op het terrein hebben gewandeld en gefietst. Het OM houdt het voor mogelijk dat, ondanks de uitgebreide waarschuwingen rondom het terrein, zij zich de risico’s mogelijk niet volledig hebben gerealiseerd.

Woede

Dat leidt tot woede bij vakbonden. „Tot zover steun van het OM”, zegt voorzitter Sven Schuitema van de MarVer, de vakbond voor de marechaussee, in een reactie. „Marechaussees en politiemensen hebben hun handen vol gehad aan deze activisten. Een waarschuwing past bij een verkeersfout, niet bij strafbare feiten als deze. Welk signaal geeft dit af aan burgers? Overtreed de wet maar?”

Er was eerder die week al overeenstemming bereikt over een klimaatactie, maar de afspraken zijn vrijwel meteen geschonden. Met hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, Faiza Oulahsen, was met de gemeente Haarlemmermeer – waar Schiphol onder valt – overeengekomen de demonstratie op Schiphol toe te staan. De betoging van Greenpeace zou zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. De veiligheid mocht echter nooit in het geding komen.