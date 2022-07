James Webb-telescoop nu al beschadigd

De beschadigingen zijn in bijna alle gevallen zodanig dat het functioneren van de ruimtetelescoop niet in gevaar komt. NASA past de data die de geraakte spiegels doorgeven, een klein beetje aan waardoor er geen invloed is op de waarnemingen. Eén inslag daarentegen was dermate dat de telescoop een fractie minder accuraat is geworden. Toch presteert het apparaat nog altijd beter dan verwacht.

Bovendien werden dergelijke inslagen verwacht, al twijfelt NASA nu wel of de kansberekeningen wel juist waren. „Het kan een ongelukkige vroege inslag zijn van een micrometeoriet met hoge snelheid, die zich maar eens in de paar jaar voordoet, maar het kan ook zo zijn dat de telescoop gevoeliger is voor schade door micrometeorieten dan voorafgaand aan de lancering is berekend”, zei de ruimtevaartorganisatie in een verklaring.

Een foto van een stervende ster, gemaakt door de James Webb ruimtetelescoop. Ⓒ via REUTERS

NASA gaat nu opnieuw onderzoeken hoe het risico van micrometeorieten verkleind kan worden. Het kan bijvoorbeeld al helpen om de ruimtetelescoop minder vaak in de richting te laten kijken waar ze doorgaans vandaan komen.

De James Webb-ruimtetelescoop kan ondanks de inslagen foto’s blijven maken, zoas deze van de Carinasterrennevel. Ⓒ REUTERS

Micrometeorieten zijn piepkleine stofdeeltjes van amper een duizendste van een millimeter groot, die vanwege hun hoge snelheid toch best wat schade kunnen aanrichten.