Ruim helft voedsel vrijmarkten niet in orde

„Zeker bij een broodje filet americain is het erg belangrijk dat het goed bewaard wordt. Anders levert dit ernstige voedselvergiftiging op”, aldus een woordvoerder.

In totaal voerde de NVWA in heel Nederland 181 voedselcontroles uit bij kramen waar geen professionele kok aanwezig was. Daarnaast werd ook gekeken naar de algehele hygiëne bij de kramen en of verkopers schone potten, pannen en bestek gebruikten. Uiteindelijk kregen 96 verkopers een tik op de vingers. 62 van hen kregen een waarschuwing, omdat het eten niet de juiste temperatuur had. Daarnaast deelden inspecteurs 23 boetes tussen de 525 en 1050 euro uit aan mensen die rauwe producten verkochten. In 11 gevallen maakten de inspecteurs het eten onverkoopbaar, door een blauwe kleurstof erover heen te spuiten.