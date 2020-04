Motorrijder (27) omgekomen bij ongeval in Dinxperlo

Een auto en een motorfiets botsten maandagavond op fatale wijze tegen elkaar op in Dinxperlo. Ⓒ News United / 112 Achterhoek-nieuws

DINXPERLO - Bij een botsing tussen een auto en een motor maandagavond in Dinxperlo (Gelderland) is de 27-jarige motorrijder om het leven gekomen. Drie andere mensen raakten gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat.