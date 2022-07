Oorlog in Oekraïne Dag 154 van de invasie LIVE | Rusland meldt verovering grootste kolencentrale van Oekraïne

Ter illustratie, de kolengestookte thermische krachtcentrale Vuhlehirska in Svitlodarsk, regio Donetsk, Oekraïne, Ⓒ ANP / EPA

AMSTERDAM - De oorlog in Oekraïne duurt nu zo’n vijf maanden. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de gasvoorziening komende winter, meldt persbureau DPA op basis van anonieme diplomaten. Het noodplan voorziet erin dat de lidstaten tussen augustus en maart vrijwillig 15 procent minder gas verbruiken. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.