'Gooise pyromaan' voorlopig nog vast

Het Openbaar Ministerie beschuldigt K. van elf brandstichtingen. Het gaat om heide- en bosbranden, maar ook om auto- en woningbranden. K. zou jarenlang als pyromaan actief zijn geweest, in en om zijn woonplaats Laren, in het Gooi. De meest in het oog lopende zaak is de brand op 13 november 2011, waarbij een houtzagerij en een bibliotheek in vlammen opgingen.

K. werkte tot aan zijn arrestatie op 13 mei vorig jaar bij de vrijwillige brandweer en als centralist bij de meldkamer van de alarmcentrale in Naarden. Hij heeft een aantal zaken bekend, maar heeft deze verklaringen vervolgens weer ingetrokken. Volgens zijn advocaat, Heleen Helleman, moet aan de bekentenis geen waarde worden gehecht, omdat deze geen werkelijke daderinformatie bevat. Verder bewijs ontbreekt, meent de raadsvrouw.

Het Openbaar Ministerie (OM) wees erop dat K. zijn bekennende verklaringen heeft herhaald, ook nadat hij contact had gehad met zijn advocaat. K. heeft onder meer verklaard dat hij zijn doelwitten willekeurig koos, dat hij impulsief te werk ging en dat drankgebruik een rol heeft gespeeld, aldus het OM. Justitie vindt het opvallend dat er nagenoeg geen brandstichtingen meer zijn geweest in K.'s 'werkgebied' sinds hij is opgepakt.

Zelf zei Peter K. tegen de rechtbank dat „de verkeerde persoon” in de beklaagdenbank zit. „Ik heb dit niet gedaan.”

K. heeft geweigerd mee te werken aan een gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Volgens advocate Helleman is uit gesprekken met een psycholoog inmiddels gebleken dat K. niet lijdt aan een stoornis.