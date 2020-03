Hoestende jongens gaan los op voorbijgangers Vredenburg

Het incident speelde zich rond 17.40 uur af. Een aantal jongens hield zich in het centrum van Utrecht vervelend op, zonder anderen anderhalve meter afstand te gunnen. Ook hoestten ze voorbijgangers in het gezicht. „Een man en een vrouw spraken hen hierop aan en werden door de jongens in hun gezicht gehoest en mishandeld. Zij belden de politie, maar agenten konden de gevluchte jongens niet vinden.”

De politie ’neemt dit incident hoog op’ en zoekt dringend getuigen.

De 28-jarige Walter K. werd woensdag nog veroordeeld tot tien weken celstraf door de rechtbank in Den Bosch voor het hoesten, spugen en „Pas op, corona” roepen naar omstanders en agenten.