Stroom Curaçao uren na black-out deels hersteld

De stroomstoring werd veroorzaakt door een explosie in het transformatorhuis bij de CRU centrale op het Isla terrein. Elektriciteitsbedrijf Aqualectra verwachtte dat de storing binnen vier tot zes uur verholpen zou zijn, maar dat was niet het geval.

Wijk voor wijk wordt de stroom weer aangesloten.

Airco

Omdat de verkeerslichten het lange tijd niet deden, stond het verkeer in een groot deel van Willemstad lange tijd vast. Dat meldt de NOS.

Ook waren veel mensen in de auto gestapt om op die manier gebruikt te kunnen maken van de airconditioning. Nederlandse toeristen lieten vannacht in een reactie aan De Telegraaf weten dat het ’pikkedonker en bloedheet’ is.

Een stroomstoring van deze schaal kwam in 2006 voor het laatst voor.

