Op naar 500 hofleveranciers

Dat blijkt uit onderzoek naar hofleveranciers van ING Economisch Bureau. Nederland telt op dit moment 450 hofleveranciers.In vergelijking met andere landen een hoge score omdat Nederlandse bedrijven niet daadwerkelijk aan het hof hoeven te leveren om het predicaat te mogen ontvangen. Alleen het Britse hof heeft met achthonderd leveranciers meer ’Royal warrant holders’ dan Nederland. KwaliteitConsumenten verwachten vooral kwaliteit van een hofleverancier (46%). Ruim één op de vijf denkt bij een hofleverancier vooral aan een lange historie. Bij hoge kwaliteit past ook al gauw een hogere prijs. Elf procent vindt een hoge prijs kenmerkend.Voor veel mensen doet het er niet toe of een winkel hofleverancier is of niet. Voor hen is het wellicht vooral belangrijk dat een bakker of slager lekker in de buurt is en goede kwaliteit brood bakt of worst draait. Toch zegt ruim één op de tien (10%) er wel degelijk waarde aan te hechten. Sterker nog, één op de vijftien koopt eerder iets bij een hofleverancier dan bij een andere winkel.Zo kan het predicaat een winkel dus toch een extraatje opleveren.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik