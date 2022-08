Verdachte (45) aangehouden na overlijden man in Drentse Erm

Het lichaam van de man werd zaterdagochtend onder verdachte omstandigheden gevonden op het park aan de Steenbakkersweg in Erm, een dorp in het zuidoosten van Drenthe. De politie startte direct een onderzoek om de identiteit en de doodsoorzaak te achterhalen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het 46-jarige slachtoffer op het recreatiepark woont en mogelijk om het leven is gebracht.

In de loop van de dag is de 45-jarige verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.