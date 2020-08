Vileine Kaag laat zich horen in lijsttrekkers-race

Volgens Kaag gaat er ’structureel te weinig’ overheidsgeld naar het wetenschappelijk onderwijs. „Ik zet daar een streep onder”, belooft ze partijgenoten, die moeten gaan bepalen of Kaag D66 moet gaan leiden of dat het beter is om tegenkandidaat Ton Visser aan het roer te zetten.

De kansen van Visser voor het lijsttrekkerschap worden gering geacht, niet op de laatste plaats door hemzelf. Toch wilde hij er een gooi naar doen. Het leidt tot verfrissende taferelen. „Ik ben erachter gekomen dat ik veel minder weet dan ikzelf dacht”, zegt hij over het vragenvuur van partijgenoten tijdens lijsttrekkersbijeenkomsten in de afgelopen weken.

Kaag zegt tijdens de lijsttrekkersmeeting in Groningen echt klaar te zijn met ’populisme en polarisatie’ die ze ontwaart in de Nederlandse politiek. „Wij zijn niet de partij van drammen”, stelt ze tevens. Toch kan ze bij tijd en wijle bijzonder vilein uit de hoek komen. Haar statement over het hoger onderwijs onder collega-minister Van Engelshoven is daar een voorbeeld van. Een steek naar de VVD kan ze ook niet nalaten. „We hebben elkaar gevonden op het terrein van het klimaatakkoord”, zegt ze na een vraag van een D66-lid over de overeenkomsten tussen D66 en de liberalen. Kaag weet echter als geen ander dat deze klimaatdeal de achterban van de VVD verscheurt.

Merkel ’voorbeeld’

Kaag ziet in de Duitse bondskanselier Angela Merkel (Wir schaffen das) ’een enorm voorbeeld’. „Ze creëert draagvlak waar dat nodig is en in tijden waar dat moeilijk is.”

Een D66-lid uit tijdens de Groningse lijsttrekkerssessie kritiek op D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die opperde om de veestapel in Nederland te halveren. Ze vreest dat D66 de landbouw te agressief benadert en dat dit D66 op lokaal niveau kan schaden. Kaag is dat niet direct met haar eens. „Ik denk dat velen met bewondering hebben gekeken naar de politieke moed van Tjeerd de Groot. Toch wil ze bezien of het doel - het halveren van de Nederlandse veestapel - niet beter via een andere route behaald kan worden.

Dat onlangs uit een rapport van de bij D66 geliefde milieurekenaars van het PBL bleek dat het energiezuinig maken van huizen voor huizenbezitters vaak veel duurder uitpakt dan voorgespiegeld, baart Kaag zorgen. Maar nu op de rem gaan staan met vergroening is voor haar onbespreekbaar. „Het is een gevoelige kwestie in tijden van recessie, maar we moeten nu niet langzamer gaan. Dat is geen optie. Dat is fatalistisch.”

D66-leden kunnen tot 2 september via e-voting hun stem uitbrengen op hun favoriete lijsttrekker. Na één stemronde is er een winnaar. Uiterlijk 5 september wordt bekend wie de D66-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt.