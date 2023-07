Wegen weer vrij, alle omgewaaide bomen opgeruimd

DEN HAAG - Op de wegen in Nederland is donderdagochtend bijna niets meer te merken van de storm van woensdag. Alleen op de A22 bij IJmuiden is nog één rijstrook dicht omdat daar omgevallen bomen moeten worden opgeruimd, zegt de ANWB. Er staat daardoor een korte file tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden.