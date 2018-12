Utrecht trapt viering bevrijding af

Premier Mark Rutte ontsteekt aan het begin van de middag de vrijheidsvlam en geeft daarmee de aftrap voor de 14 Bevrijdingsfestivals in het land. Het vuur voor de vrijheidsvlam is traditiegetrouw in de nacht uit Wageningen gehaald.

Zangeres Roos Rebergen speelt met 120 leden van het Utrechts Studenten Koor een speciaal voor het Bevrijdingsfestival gecomponeerd programma. In de stad zijn nog veel meer optredens.