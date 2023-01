Vuilnismannen in meerdere gemeenten staken vanaf dinsdag, huisafval blijft staan

Vakbond FNV wil met werkonderbrekingen en stakingen een betere cao afdwingen. Woensdag staan werkonderbrekingen gepland in Tilburg en Rotterdam. Volgende week maandag is het de beurt aan Amsterdam.

Volgens FNV zal de staking in Almere onder meer impact hebben op het ophalen van huisafval en het legen van ondergrondse vuilniscontainers. Volgens de gemeente Almere staken niet alle medewerkers, waardoor een deel van de afvalinzameling wel doorgaat. Maar de huiscontainers worden dinsdag en woensdag niet geleegd.

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is, telt volgens FNV ruim 187.000 werknemers. De bond stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.