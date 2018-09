Review: Dead Island Riptide (pc/PS3/Xbox 360)

Riptide is net als zijn voorganger namelijk niet voor tere zieltjes. Wederom word je op een tropisch eiland gedropt en neem je het op tegen zombies, zombies en nog meer zombies. Meestal niet met vuurwapens, maar wel met peddels, hamers, bijlen, kapmessen en boksbeugels. Deze kun je upgraden met spijkers, klauwen of ander gereedschap. De gevechten tegen de eindeloze horde zijn dan ook altijd rauw, hard en bloederig. Botten worden gebroken en afgehakte armen en hoofden vliegen in het rond, het liefst ook nog in slow motion.

Omdat je gedwongen wordt zo dicht bij de wandelende doden te komen, zijn de confrontaties flink spannend en chaotisch. Van enige strategie is alleen weinig sprake, waardoor de gevechten al snel in herhaling vallen. Sla de armen stuk of er af zodat ze alleen nog maar kunnen bijten, schop ze vervolgens onderuit en stamp dan het hoofd kapot. Verschillende typen zombies, zoals de nieuwe verdronken variant die je uit je boot probeert te sleuren en oude bekende ‘thugs’ doen weinig om het monotone hakwerk van variatie te voorzien.

Meer van hetzelfde

Het zal spelers van het origineel tot dusver bekend voorkomen, en zo zijn er meer punten van herkenning. Op het eiland zijn opdrachten aan te nemen van andere overlevenden en daarvoor krijg je extra uitrusting en vaardigheidspunten. De personages uit het origineel zijn weer terug (het vrij flauwe verhaal gaat verder waar het vorige deel ophield), waardoor je zelfs je oude personage kan importeren. Een leuke toevoeging voor spelers van het eerste deel.

Wel nieuw zijn de momenten waarop je bepaalde plekken op de kaart moet verdedigen tegen een horde. Het is de bedoeling om op strategische plaatsen de boel te omheinen en verdedigingen te plaatsen voor de hel losbarst. Andere overlevenden kunnen je daarbij helpen, hoewel het er in de praktijk vooral op neerkomt dat je ze uit de brand moet helpen voor ze worden opgegeten. Het doet flink denken aan de Nazi Zombies modus uit Call of Duty en is dus niet bijster origineel, maar is alsnog een aardige afwisseling van de standaard formule.

Sfeer

Ook in Riptide staat coöperatief spelen centraal, en het ontbreken van een splitscreen-optie is dan ook een gemis. Toch valt er ook iets te zeggen voor de solo-ervaring. Met vrienden spelen is zeker leuk, maar als je er daadwerkelijk helemaal alleen voor staat dan komt het overlevingsaspect en de griezelige sfeer het beste tot zijn recht.

Het eiland waarop de game zich afspeelt ziet er opmerkelijk goed uit, met de zonovergoten stranden en kleurrijke jungles die een schril contrast vormen met alle moord en doodslag. Verwacht echter geen gepolijst product zoals Tomb Raider of Far Cry, die games zijn toch net even van een andere orde. De houterige animaties en slecht ingesproken stemmen van de personages zijn daar nog het beste voorbeeld van.

Liefhebbers

What you see is what you get met Dead Island Riptide. Het is meer Dead Island, zowel in de positieve als negatieve zin. Het is jammer dat de ontwikkelaar de tussentijd niet heeft genomen om de foutjes uit het origineel glad te strijken of echt met vernieuwingen te komen, maar voor horrorliefhebbers valt er alsnog een hoop plezier uit te halen.