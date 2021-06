Reisadvies Corsica, Hongarije en Bulgarije op geel

Wie naar Corsica of Bulgarije wil, moet een recent negatief testresultaat tonen bij binnenkomst. In Bulgarije volstaat ook een bewijs dat de persoon die het land in wil volledig is hersteld van een eerdere coronabesmetting of een bewijs dat diegene volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus. De laatste prik moet dan wel minstens 14 dagen voor aankomst zijn toegediend. Wie daarna naar Nederland terugreist, hoeft geen negatieve test meer te laten zien en ook niet meer in quarantaine.

Op de website nederlandwereldwijd.nl staan alle reisadviezen. Slechts twee gebieden zijn groen: Saba en Sint-Eustatius. Landen en gebieden die eerder al de kleurcode geel kregen, zijn Malta, Finland, IJsland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Portugal, Ierland, Sardinië, de Canarische eilanden, de Azoren, de Balearen, Madeira, diverse Griekse eilanden, Roemenië, Sardinië, Sint Maarten, Rwanda en Thailand. Het grootste deel van de wereldkaart van het ministerie is nog altijd oranje vanwege de coronapandemie.