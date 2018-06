Burgemeester Groningen in 2015 weg

Rehwinkel zegt dat zijn beslissing verband houdt met een grote gemeentelijke herindeling, waarbij het aantal gemeenten in de provincie Groningen wordt teruggebracht van meer dan 20 naar 6. „Nieuwe gemeenten hebben dan ook recht op een nieuwe burgemeester”, aldus Rehwinkel. Zijn beslissing staat volgens hem los van de kritiek die hij onlangs kreeg naar aanleiding van de Facebook-rellen in Haren.

Rehwinkel deelde zijn vertrek in het geheim mee aan het presidium, een overleg van alle fractievoorzitters in de gemeenteraad. Maar al binnen korte tijd lekte de inhoud van zijn verklaring uit. Daarop besloot Rehwinkel zijn verklaring in het openbaar voor de volledige gemeenteraad te herhalen.

De PvdA'er Peter Rehwinkel (48) is sinds 2009 burgemeester van Groningen.