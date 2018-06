Pettyfer in pikante scene voor Fifty Shades

Na Ryan Gosling en Zac Efron is nu Alex Pettyfer aangewezen als mogelijke hoofdrolspeler in de boekverfilming van Fifty Shades of Grey.

Volgens entertainmentsite The Wrap heeft de 23-jarige Britse acteur, die eerder onder meer in Magic Mike te zien was, een seksscène opgenomen in opdracht van regisseur Gus van Sant.

Het boek vertelt over een net afgestudeerde vrouw die een sm-relatie krijgt met de jonge zakenman Christian Grey. Pettyfer zou de scene hebben opgenomen waarin Grey zijn nieuwe bedpartner ontmaagdt.Het is niet duidelijk welke actrice tijdens de auditie de vrouwelijke rol vertolkte.

Studio's Universal en Focus kochten begin 2012 de rechten van de wereldwijde sm-hit.

Gus van Sant ( Milk en Good Will Hunting ) wordt al enige tijd genoemd als regisseur voor het project. Maar ook zijn naam is officieel nog niet bevestigd.