Myanmar gooit weer prominente westerling in de cel

Premium Columns

Wereld mag niet weten wat er in Iran gebeurt

De beelden uit Iran zijn iconisch. Een vrouw die danst naast brandende hidjabs. Een vrouw, gestoken in het zwart, die op een vuilcontainer haar hand strijdvaardig de lucht in steekt. Een vrouw die op een centraal plein onder luid gejuich haar lokken afknipt. Een andere vrouw die dat demonstratief do...