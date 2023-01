Zware aardbeving in noordwesten van Iran

Het semi-officiële persbureau Fars meldde dat in de streek verscheidene huizen en gebouwen zijn vernield. In de provinciehoofdstad Khoy is de schade volgens de eerste berichten relatief groot. Daar waren ook de dodelijke slachtoffers te betreuren. Bovendien zijn meer dan 120 inwoners gewond geraakt.

Teams van reddingswerkers zijn onderweg naar het getroffen gebied, ziekenhuizen in de buurt zijn gealarmeerd. De hulpverlening kan worden bemoeilijkt door het winterse weer. Het sneeuwt op veel plaatsen in de regio en de temperatuur zakt ’s nachts tot ver onder nul. Ook is her en der de elektriciteit uitgevallen.