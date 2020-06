Eiffeltoren na 3 maanden weer open, maar vergeet ritje naar de top

De 324 meter hoge toeristische attractie in de Franse hoofdstad ging rond 10.00 uur open na 104 dagen dicht te zijn geweest. Ongeveer vijftig voornamelijk Fransen stonden te wachten om de klim te maken, gadegeslagen door een groep internationale journalisten.

Wie denkt dat de Eiffeltoren open is volgens het ’oude normaal’, komt bedrogen uit. Toeristen ouder dan 11 jaar zijn verplicht een mondkapje te dragen. Ook de tocht naar de top van het immense bouwwerk is voorlopig niet mogelijk. Toeristen moeten Parijs bekijken vanaf het tweede platform. Op de website van de attractie staat dat mogelijk later deze zomer een ritje naar de top weer mogelijk wordt.

Wie de klim naar het tweede platform wil maken, zal overigens over een behoorlijke conditie moeten beschikken. De liften zijn nog tot zeker 1 juli dicht. Op de panoramadecks mag slechts een beperkt aantal gasten tegelijk en overal in het gebouw zijn stickers aangebracht om de 1,5 meter afstand te benadrukken. Ook worden de ruimtes waar toeristen mogen komen vaker schoongemaakt.

Om te voorkomen dat gasten elkaar te veel tegen het lijf lopen, gaat verkeer omhoog via de oostelijke pilaar en omlaag via de westelijke pilaar.

De toren, die in 1889 werd opgeleverd, ontvangt jaarlijks circa zeven miljoen toeristen. Driekwart van de bezoekers komt uit het buitenland.