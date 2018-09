Vrouw wil selfie maken en valt van hoogste brug in Californië

De Foresthill Bridge bij Sacramento is de hoogte brug van Californië en van de hoogste bruggen van de Verenigde Staten. Op het hoogte punt hangt de brug zo’n 222 meter boven de grond.

Dinsdag viel de vrouw. Ze kwam op een wandelpad terecht en is met een helikopter naar het Sutter Roseville Medical Center gebracht.

’Zal ze niet nog een keer doen’

De politie van Sacramento waarschuwt geregeld dat het gevaarlijk is om in de balken onder de brug te klimmen. De gevallen vrouw zal niet worden vervolgd door de politie. „We denken niet dat ze het nog een keer zal doen.” To be honest... This picture is of me nervously laughing because I'm shitting my pants with fear!

Een bericht gedeeld door Madison Jane (@madisonmckillican) op </div></blockquote> Stand on the highest bridge in California! ✌️Don't trip. Don't look down!#foresthillbridge #california #getoutdoors #hiking

Een bericht gedeeld door 湘A UX/UI Designer (@zena417) op </div></blockquote>