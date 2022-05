Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse vinding redt koraalrif

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Arnhem - Felgeel, groen en pimpelpaars: koraal is er in allerlei kleuren en vormen en de schoonheid van de ongewervelde zeedieren is fascinerend. Bovendien vervult koraal verschillende belangrijke functies. Daarom is het alarmerend dat steeds meer koraalrif verdwijnt. De Delftse start-up Reefy heeft in Burgers’ Zoo echter succesvolle testen uitgevoerd met duurzaam materiaal om koraalrif te restaureren.