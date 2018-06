'Slaaptaks' in Berlijn?

Uitzondering op de extra heffing zijn reizende zakenmensen.

Berlijn wil met de belasting de zware schulden van de stad saneren. ,,Wij willen dat ook toeristen een kleine bijdrage leveren om Berlijn attractief te houden", liet de partijloze senator voor Financiën Ulrich Nussbaum weten. Gelijksoortig heffingen zijn er ook al in bijvoorbeeld Keulen en Hamburg, Amsterdam, Parijs, Rome en Barcelona.

De Berlijns senaat hoopt op deze manier jaarbasis zo'n 25 miljoen euro binnen te slepen. De helft daarvan komt ten goede van cultuur en toeristische infrastructuur.De overkoepelende organisatie van hotels is niet te spreken over de 'city tax' en dreigt naar het gerecht te stappen.

Dan is er ook nog een probleem met privacy. Volgens een deskundige kan niemand in een hotel worden gedwongen te zeggen waarom hij of zij daar komt overnachten. Wie immers niet wil betalen, kan zeggen dat hij of zij voor zaken in Berlijn verblijft.

De taks dient overigens nog groen licht te krijgen van het 'lagerhuis' in Berlijn.