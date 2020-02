Nederlanders uit Wuhan corona-vrij

De Nederlanders zijn op 1 februari per vliegtuig uit China opgehaald met aan boord Belgen, Fransen, Denen, Slowaken en Tsjechen. Eén van de negen Belgen bleek later besmet te zijn met het virus. Via een omweg kwamen de Nederlanders op 2 februari in Eindhoven aan.

In Wuhan brak eind december het virus uit dat inmiddels 1666 doden heeft geëist en 57.400 besmettingen telt; verreweg de meesten in China.