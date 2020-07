High achter het stuur

Paul Broer: „Je hoeft de kranten maar open te slaan en je leest dat het vaak fout gaat.” Ⓒ matty van wijnbergen

Amsterdam - Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in het verkeer. Verdovende middelen zijn hard op weg om hierbij het stokje over te nemen van de alcohol, tot grote onvrede van Paul Broer, landelijk projectleider Infrastructuur bij de politie. ’Gewoon niet doen”, zegt politiechef Paul Broer in gesprek met De Telegraaf resoluut. „Drugs en verkeer gaan niet samen. Een voorlichtingscampagne zou bovendien mensen bewust moeten maken van de gevaren van verdovende middelen, want alleen handhaven helpt niet.”