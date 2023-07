Delen van de Filipijnen onder water door tyfoon

Volgens PAGASA kan de tyfoon dinsdag of woensdag „zijn piekintensiteit bereiken.” Het waterpeil van de rivier de Marikina in de regio van Manilla bereikte zaterdagavond een hoogte van ruim 16 meter. Bij een waterpeil van 18 meter wordt overgegaan tot gedwongen evacuatie van bepaalde delen van de stad Marikina. Dit schrijft de krant Philippine Daily Inquirer zondag, daarbij verwijzend naar de plaatselijke overheid.

Tyfoon Khanun beweegt zich met een snelheid van 15 kilometer per uur, met aanhoudende winden van 150 kilometer per uur en windvlagen tot zelfs 185 kilometer per uur, aldus PAGASA. De verwachting is dat de tyfoon dinsdag de Filipijnen verlaat.

Hoewel Khanun zich op een noordwaarts pad boven de Filipijnenzee bevindt en lijkt weg te trekken van de landmassa, verwacht het weerbureau zware regenval. Dit komt volgens PAGASA ook doordat tyfoon Doksuri, die de Filipijnen eerder deze maand trof, de zuidwest-moesson heeft versterkt. Dat zal moessonbuien veroorzaken in de westelijke delen van de Filipijnen, op de eilandengroepen Luzon en Visayas, stelt het meteorologische instituut.

De Filipijnen worden volgens PAGASA getroffen door gemiddeld twintig tyfoons per jaar, waardoor het een van de zwaarst getroffen landen ter wereld is.