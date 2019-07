Ook nepvuurwapens zijn verboden

Ze zien er zo leuk uit op de markt in Spanje of Turkije, maar in Nederland is iets dat ’lijkt op een vuurwapen’ toch echt verboden en dus strafbaar. Je weet tenslotte maar nooit als je in de loop van zo’n pistool kijkt of het een echte is.

De douane deelde daarom deze scanfoto. In de koffer van een gezin thuiskeerders leken dit net echte pistolen. De vader en moeder van de twee jongetjes die thuis de blits dachten te maken met de neppers, zijn aangehouden en aan de marechaussee overgedragen. Dat is toch weer een minder leuk eind aan je vakantie.

