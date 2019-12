Dode bij schietpartij in Zwolle

De schutter zou gevlucht zijn. Of het slachtoffer een man of een vrouw is kon een politiewoordvoerster nog niet zeggen.

Volgens een getuige kwamen agenten na de schietpartij met kogelwerende vesten en getrokken pistolen naar het plaats delict. Inmiddels is de forensische opsporing ter plaatse en is een groot gebied rondom de woning waar de schietpartij plaatsvond, afgezet.

De schietpartij is het vijfde schietincident in vier maanden tijd in Zwolle.