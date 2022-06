Energiedeskundigen tegen Kamer: onderzoek nu impact heropenen gaskraan Groningen

TNO-deskundigen Ruud van den Brink, André Faaij en Rene Peters hielden de Kamer woensdag een scala aan opties voor waaruit gekozen kan worden om de ongeveer 9 miljard kuub gas die wij jaarlijks uit Rusland importeren te vervangen (en op welke termijn).

Een van de snelste opties is om de Nederlandse kolencentrales (die slechts op 35 procent capaciteit draaien om klimaatdoelen te halen) verder te heropenen. Kolen kunnen uit andere werelddelen dan Rusland worden gehaald, stellen de onderzoekers. „De totale hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten is fors, maar vergelijkbaar met import van Russisch gas, onder andere door het weglekken van gas en wijze van winning waarbij veel methaan vrij komt”, hield professor Faaij de Kamer voor.

Met bespaartips, verduurzaming van huizen en de industrie, meer wind- en zonneprojecten en de omschakeling naar meer invoer van LNG (vloeibaar gas) kan ook reductie-en leveringszekerheid worden bereikt. Daarbij is een groot probleem dat vergunningen jaren duren en personeel niet voorhanden is. Volgens de deskundigen is nog niet zeker of LNG - waar Nederland op inzet - ook daadwerkelijk beschikbaar is op de internationale markt, ondanks dat Nederland daar 20 miljard kuub van wil laten aanvoeren.

Methaan

De grootschalige inkoop van vloeibaar gas is qua klimaatdoelen bovendien ook niet heilig: zo komt er veel meer methaan vrij in vergelijking met winning uit onze eigen gasvelden. Bovendien wordt veel energie gebruikt om het gas vloeibaar te krijgen en moet het per schip vervoerd worden uit de VS, Nigeria, Qatar of Noorwegen . „Dat is dus niet de beste foodprint als je het vergelijkt met onze eigen gasopwek”, stelden de deskundigen vast. Daarnaast is LNG peperduur. Voor een kuub gas uit Groningen is de prijs ongeveer 5 tot 6 cent per kuub. „Bij LNG is dat al snel een euro per kuub. Daarnaast is sprake van verplichte langetermijncontracten. Maar ja, dat is een politieke afweging”, stelde Peters.

De drie deskundigen waarschuwden de Kamer ook om nu te besluiten impactstudies te laten verrichten naar het eventueel heropenen van het Groningenveld. „Die studies moet je nu starten voor het geval je straks in een echt serieuze crisissituatie zit, bijvoorbeeld als de Russische gaskraan richting Duitsland wordt dichtgedraaid”, klinkt hun dringende advies. Volgens de onderzoekers kan die noodoplossing bij dreigende kou een onpopulaire, maar allerlaatste noodzakelijke oplossing zijn.

Die onderzoeken naar bijvoorbeeld aardbevingsrisico’s, de verwachte effecten en de publieke acceptatie duren maanden. „Het is belangrijk dat voorbereidend werk nu te doen.” Daarmee zetten de deskundigen een alarmerende oproep van de Mijnraad kracht bij. Ook die adviesgroep van experts adviseerde het kabinet deze week dat scenario’s nodig zijn. Zij gaven aan dat meer winning uit Groningen een ’reële optie’ is. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) herhaalde het kabinetsstandpunt dat heropening van Groningen ’een allerlaatste optie’ is omdat het ’niet veilig’ is.