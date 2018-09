Groningen Airport Eelde weer open

De baanverlenging is een van de langstlopende politieke en juridische discussies in Nederland geweest die al begon in 1969. Er zijn tientallen juridische procedures tegen gevoerd, vooral door omwonenden die geluidsoverlast vrezen. Pas in februari 2012 werden de laatste bezwaren door de Raad van State afgewezen.

De afgelopen weken is dag en nacht gewerkt aan de nieuwe baan. Door het aanhoudende koude weer was onder meer het storten van beton niet mogelijk. In februari lag het werk nog anderhalve dag stil nadat tijdens graafwerkzaamheden een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden.

De verlengde baan wordt geopend door staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.