Angeliek zit een heel jaar in kerstsfeer: ’In de zomer al met kerst bezig zijn? Ik vind het een heerlijke tijd’

Door Jasmijn Mulkens

Teamleider Angeliek Peulen organiseert de jaarlijkse kerstshow van Tuincentrum Daniëls in Vlodrop. Ⓒ Jeroen Kuit

Vlodrop - Waar anderen struikelen over pepernoten in augustus, verwelkomt Angeliek Peulen al in juli met liefde de kerstballen als ze de kerstshow van Tuincentrum Daniëls optuigt. Een heerlijke maar ook drukke tijd, noemt de teamleider het. „Soms werk ik nachten door. Ik ben een streber, de kerstshow moet er hoe dan ook staan.”